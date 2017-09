Grand Prix de Valcourt: Marie-Pier Lemay quitte la direction générale

Marie-Pier Lemay n'est plus la directrice générale du Grand Prix de Valcourt. À 33 ans, elle s'est portée acquéreur de Gustine Baby Carriers, une entreprise qui se spécialise dans la fabrication de porte-bébés. Et ça occupera tout son temps professionnel, ou presque, à compter de maintenant.

« Depuis que je suis devenue maman, il y a trois ans et demi, je suis passionnée par l'univers des porte-bébés, explique la jeune femme qui est née et qui a grandi à Valcourt. Et lorsque la propriétaire de l'entreprise a communiqué avec moi pour me dire qu'elle vendait, j'ai réfléchi... et j'ai fait une offre, qu'elle a acceptée. Tout s'est fait très rapidement. Mais honnêtement, je n'avais jamais pensé abandonner la direction du Grand Prix avant ce moment très précis. »

Après avoir analysé la situation, Marie-Pier Lemay a conclu qu'elle ne pouvait diriger en même temps une entreprise, même petite, et un événement de l'envergure­ du Grand Prix de Valcourt.

« C'est clair que ça n'aurait pas fonctionné. Et j'aime trop le Grand Prix pour m'en occuper à moitié. Il valait mieux que je me retire et que je laisse la place à quelqu'un qui peut se donner entièrement à ce merveilleux événement. »

Ce quelqu'un, c'est Véronique Lizotte, qui était la coordinatrice du Grand Prix, donc l'adjointe de Mme Lemay, depuis cinq ans. La résidente de Deauville est déjà en fonction.

« Croyez-moi, le Grand Prix est en bonnes mains avec Véronique, reprend l'ex-directrice générale. Véronique­ aime l'événement, elle a plein de bonnes idées et elle a un sens de l'initiative très poussé. Je sais qu'elle fera du bon travail et qu'elle amènera le Grand Prix encore plus loin. »

Donald Lemay demeure président du conseil d'administration. Et sa fille siégera au c.a.

En entrevue avec l'auteur de ces lignes, en février dernier, Marie-Pier Lemay avait indiqué qu'elle n'abandonnerait­ jamais le Grand Prix.

« Je tiens parole. Ça fait trop longtemps que je suis associée à l'événement et j'y suis trop attachée pour lui tourner complètement le dos. Mais au moment de l'entrevue en question, je n'avais aucun autre projet que celui de poursuivre mon aventure à titre de directrice générale­. Parfois, les choses vont vite... »