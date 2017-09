Le sport local en rafale

La série qui opposera les Castors d'Acton Vale au Big Bill de Coaticook en finale de la Ligue de baseball majeur du Québec (LBMQ) s'amorcera mardi soir dès 20 h au stade Léo-Asselin.

Rappelons que les Castors lutteront pour la Coupe Yvon-Gervais pour une première fois depuis 2011 après avoir éliminé les Pirates de St-Jean-sur-Richelieu en cinq parties en demi-finale.

De son côté, le Big Bill a causé la surprise en mettant fin au règne des Blue Sox de Thetford Mines dans l'autre demi-finale, remportée en six parties. Coaticook, qui a signé seulement 12 gains contre 21 revers cette saison, a ainsi éliminé les champions en titre des cinq dernières années.

La finale sera d'ailleurs une reprise de celle de 2011 alors que les Castors avaient remporté leur premier championnat... face au Big Bill. Le match no 2 aura lieu jeudi à 20 h à Coaticook. La série reviendra ensuite à Acton Vale vendredi soir pour le troisième duel de cette série quatre de sept.

Les matchs no 4 (24 sept.), no 5 (27 sept.), no 6 (29 sept.) et no 7 (1er oct.) suivront dans l'ordre, si nécessaire. La Voix de l'Est