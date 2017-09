Les Inouk renversés à la maison

La Voix de l'Est

Alors que les Inouk menaient 2-1 avec cinq minutes à faire dans le match, l'attaquant de 20 ans a permis au Révolution de Saint-Lazare de créer l'impasse. L'action s'est ensuite transportée en prolongation. Alimenté par Nicholas- Snow, Stachtchenko-Pellan a finalement inscrit le but de la victoire.

Raphaël Bouchard (avec son premier but au niveau junior AAA) et Patrice Demuy (quatre filets en autant de matchs cette saison) avaient offert aux Inouk une priorité de 2-0. Paul-Antoine Deslauriers a marqué l'autre but du Révolution.

Le capitaine des Inouk Gabriel Chicoine et Maxime Borduas ont chacun récolté deux aides.

Le gardien Charles-Antoine Poirier-Turcot a bloqué 31 rondelles dans la défaite. Du côté de Saint-Lazare, David Hamel a affronté 44 lancers.

Les Inouk seront en congé ce week-end. Les Forts de Chambly s'amèneront en ville le vendredi 22 septembre.