Choquette et les Indians sont affamés

La Voix de l'Est

« C'est un bon départ, mais il ne faut rien prendre pour acquis, mentionne le joueur de champ intérieur Jonathan Choquette. Rappelez-vous que Sorel-Tracy menait par deux victoires à zéro en demi-finale et que nous avons quand même gagné la série. Il faut rester concentrer et continuer à prendre ça un match à la fois... »

Choquette, un ancien des Guerriers junior AA, connaît d'excellentes séries éliminatoires. Encore mercredi, il a frappé trois coups sûrs et a produit deux points.

« J'ai l'impression de jouer "un peu au-dessus de ma tête", mais je profite de ce qui passe. C'est l'fun de contribuer comme ça aux succès de l'équipe. »

Selon Choquette, qui en est à sa deuxième saison avec l'équipe, les Indians sont unis par un bel esprit de corps présentement.

« On a beaucoup de plaisir. On est contents de se retrouver à chaque match et les gars se tiennent. Ça a été comme ça tout au long de la saison. »

Affamés

Et après avoir perdu en demi-finale deux fois de suite, les joueurs des Indians ont faim.

« Je n'étais pas là il y a deux ans, mais j'ai trouvé ça dur de perdre l'an dernier. Moi, la dernière fois que j'ai gagné un championnat au baseball, c'était au niveau moustique. On veut aller jusqu'au bout parce qu'on croit en nous. Il y a tellement de bons joueurs au sein de cette équipe... »

Sur sa page Facebook, Choquette aime rappeler que les Indians sont la seule équipe de baseball encore en action à Granby.

« Au Québec, quand ton équipe joue encore à la mi-septembre, c'est bon signe. Vraiment, ce serait l'fun qu'il y ait une bonne foule au prochain match... »

Therrien sur la butte

Olivier Therrien affrontera les frappeurs des Dodgers vendredi soir au stade Napoléon-Fontaine. Le troisième match sera ensuite présenté à Saint-Jean, lundi.

Kevin Valcourt a été le lanceur gagnant mercredi. Alexandre Larrivée a été cinq en cinq à la plaque et il a produit deux points.