Les sports en bref

Les Titans du Verbe Divin tiendront leur journée d'intégration ce samedi sur le site de l'école secondaire située rue Cowie.

« Ça ressemble au homecoming des collèges américains. Le but est de réunir tous nos joueurs, de même que les parents de ceux-ci, et de permettre à tout le monde de faire connaissance et de fraterniser avant le début de la longue saison qui nous attend », explique Daniel Leblanc, un des responsables de la journée.

Des olympiades sont à l'horaire ainsi qu'une présentation de chacun des joueurs des Titans, du niveau M-12 jusqu'à M-18.

La saison régulière des Titans s'amorcera au début d'octobre.