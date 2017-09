Les Castors reprennent les commandes

La Voix de l'Est

Les Valois ont fait résonner leurs bâtons dès la manche initiale, alors qu'ils ont croisé le marbre quatre fois.

Les Pirates se sont finalement inscrits au pointage en début de cinquième manche, mais les Castors ont tout de suite répliqué avec une poussée de six points, brisant les reins de leurs adversaires.

Dans la victoire, Maxime Morin, Jonathan Lussier, Nicolas Trudeau et Martin Bérubé ont tous produit deux points. Leonardo Ochoa a claqué trois coups sûrs.

Au monticule durant sept manches et deux tiers pour Acton Vale, Maxime Maher a permis six coups sûrs et deux points mérités. Le gaucher a d'ailleurs été crédité de la victoire. Jordan Mackean a fait du bon boulot en relève.

Le quatrième match de cette série « quatre de sept » sera disputé à Saint-Jean-sur-Richelieu jeudi soir.