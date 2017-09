Les sports en rafale

Les visiteurs ont toutefois explosé avec une poussée de six buts lors du dernier vingt, pour finalement s'imposer par la marque de 9-4. Étienne Salvail a livré toute une performance dans la victoire, récoltant trois buts et autant d'aides.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a défait l'Espagnol Inigo Cervantes en trois manches de 6-7 (4), 6-3 et 6-3, samedi, pour remporter le Challenger de Séville. Auger-Aliassime, qui disputait un troisième tournoi depuis son retour au jeu à la suite d'une blessure au poignet gauche, a dû combler un retard d'une manche et de 0-3.

Il a ensuite gagné les neuf jeux suivants et n'a plus jamais regardé derrière. Auger-Aliassime est devenu le troisième joueur de l'histoire à remporter plus d'un titre Challenger du circuit de l'ATP à seulement 17 ans. Grâce à son sacre, Auger-Aliassime sera ainsi le plus jeune joueur du top-200 du classement de l'ATP et devrait se retrouver à la 168e place. La Presse canadienne