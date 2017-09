Adam Dyczka demeure invaincu dans l'octogone

« On prend toutes les victoires, mais je n'ai pas l'impression que c'était ma plus belle, a expliqué le Granbyen. Chose certaine, ce n'était pas ma plus spectaculaire. Les arts martiaux mixtes demeurent un spectacle et j'aime être généreux avec le public. »

Dyczka est en train de devenir un des combattants les plus populaires de TKO MMA. L'accueil qu'il a reçu du public, vendredi, en a fait la preuve.

Celui que l'on surnomme Kung Fu Panda a par ailleurs l'impression qu'il n'était pas au sommet de sa forme.

« Comme je l'avais mentionné, j'ai eu moins de temps d'entraînement parce que j'ai pris le temps de soigner ma commotion cérébrale. Et ça a paru. J'étais davantage dans ma tête pendant le combat, je cherchais comme une façon d'économiser­ mon énergie. »

Dyczka se battra pour la ceinture des lourds de TKO MMA le 8 décembre au Centre Bell. Son adversaire reste toutefois à être confirmé.

« Ça risque d'être une soirée spéciale. Me battre au Centre Bell, pour la ceinture... Je vais être prêt, soyez-en certain ! »

La fin du combat entre Dyczka et François en vidéo