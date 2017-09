Labbé dominant... et presque champion

(Saint-Eustache) Alex Labbé a brillamment remporté sa cinquième course de la saison sur ovale, samedi soir à l'Autodrome Saint-Eustache, et il n'est plus qu'à un tout petit pas d'être couronné champion de la série canadienne de NASCAR.

La 13e et dernière épreuve du calendrier, qui sera présentée dans deux semaines sur le circuit ontarien d'Hagersville, près d'Hamilton­, ne risque pas d'être forte en suspense. Avec les 33 points d'avance qu'il possède sur Kevin Lacroix, Labbé n'aura qu'à prendre le départ pour mettre la main sur le titre de la série Pinty's, qu'aucun Québécois n'a enlevé depuis Louis-Philippe Dumoulin, en 2014.

Parti deuxième, Labbé a été totalement dominant samedi. Il a terminé avec plus d'un demi-tour d'avance sur Donald Theetge, de Québec, le seul autre pilote à avoir terminé sur le même tour que lui.

Cayden Lapcevich a pris la troisième place. Lacroix et Louis-Philippe­ Dumoulin ont complété le top 5. Jean-François Dumoulin, sixième, Andrew Ranger, huitième, et Alex Tagliani, 10e, ont été les autres Québécois à franchir l'arrivée­ parmi les 10 premiers.

« La voiture préparée par les gens de Go Fas Racing était parfaite et je me suis appliqué à la mener à bon port, a expliqué Labbé depuis le cercle des vainqueurs. Ce soir, j'avais le luxe d'être patient, j'avais le luxe d'attendre la bonne occasion, et c'est ce que j'ai fait. Et lorsque la bonne occasion s'est présentée (au 82e tour), je ne l'ai pas ratée. »

Sa conquête du championnat n'étant plus qu'une formalité, Labbé­ semblait soulagé d'une tonne de pression.

« Le championnat, c'était le seul et unique objectif cette saison, a rappelé celui qui bénéficie du soutien de BRP. À Hagersville­, on va pouvoir s'amuser et savourer la dernière course du calendrier sans stress. Ça va faire du bien. »

Sur la piste ontarienne, un autre ovale, les chances de Labbé seront encore excellentes. Les deux seuls ovales où il n'a pas triomphé cette saison sont l'Autodrome Chaudière­ de Vallée-Jonction et le Wyant Groupe Raceway, lors de la seconde des deux courses présentées­ à Saskatoon.

Ranger déçu

Andrew Ranger n'a pas mis de temps à quitter l'Autodrome Saint-Eustache samedi soir. Sa huitième place n'a pas passé.

« Labbé et Theetge étaient dans une classe à part et ma voiture, elle, n'était pas dans le coup,

a-t-il dit. Elle était sous-vireuse et je n'avais aucune vitesse au sortir des virages. Bref, c'est une soirée à oublier. »