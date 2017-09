Dimitri Waardenburg rêve à l'UFC

« Mon genou était en mauvais état depuis quelques années, explique le Granbyen et fils de l'entraîneur Dirk Waardenburg. J'ai attendu et attendu encore, mais je n'avais plus le choix, il fallait que je me fasse opérer. J'ai de l'ambition et, pour réaliser mes rêves, il faut que je sois au meilleur de ma forme physique. »

À 27 ans, Waardenburg présente une fiche de 13 victoires et huit défaites en arts martiaux mixtes. Il a aussi une fiche de deux gains et aucun revers depuis la renaissance de TKO MMA, il y a un an. Grand patron de l'organisation, Stéphane Patry l'aime beaucoup, notamment en raison de son style spectaculaire. Et il a commencé à lui parler de se battre en UFC.

« Je ne suis pas vieux, mais ça fait quand même 10 ans que je fais des arts martiaux mixtes. L'UFC, c'est l'objectif de tout le monde et c'est le mien aussi. Je veux monter et je pense que j'ai ce qu'il faut pour le faire. »

Pour le reste, sa réhabilitation se passe bien.

« J'y vais tranquillement, je ne pousse pas trop. Je suis les recommandations de mes médecins et de mon père. L'idée, c'est d'être prêt pour le mois de décembre. »