MMA: «Un beau défi» pour Adam Dyczka

« Avec 24 combats derrière la cravate, le gars en a vu d'autres. En plus, sa fiche est positive. Mais je sais qu'il est battable. Et je vais le battre. »

« On pratique un sport dur. Et si tu te bats avec la peur de te faire faire mal, ça ne marchera pas. La peur entraîne le manque de confiance et le manque de confiance amène à la défaite. Il faut que tu sois à 100 % dans ta tête quand tu montes dans l'octogone. Je le suis. »

Selon Dyczka, la confiance est ce qu'un combattant a de plus précieux. Et il ne se voyait pas se battre en ayant une quelconque crainte.

« Je me sens bien et j'ai hâte de remonter dans l'octogone, a lancé Dyczka, mercredi midi, alors qu'il se préparait à s'entraîner au Go Gym de la rue Denison. Puisque j'ai respecté parfaitement les ordres des médecins, j'ai eu moins de temps de préparation qu'à l'habitude. Mais on ne rit pas avec ça, les commotions, et j'ai repris le repos dont j'avais besoin. »

Dimitri Waardenburg rêve à l'UFC

Dimitri Waardenburg se remet d'une opération au genou droit subie au début du mois d'août. S'il ne sera pas du 40e gala présenté par TKO MMA vendredi soir, il sera assurément de celui du 8 décembre puisqu'il se battra alors pour la ceinture des 135 livres de l'organisation.

« Mon genou était en mauvais état depuis quelques années, explique le Granbyen et fils de l'entraîneur Dirk Waardenburg. J'ai attendu et attendu encore, mais je n'avais plus le choix, il fallait que je me fasse opérer. J'ai de l'ambition et, pour réaliser mes rêves, il faut que je sois au meilleur de ma forme physique. »

À 27 ans, Waardenburg présente une fiche de 13 victoires et huit défaites en arts martiaux mixtes. Il a aussi une fiche de deux gains et aucun revers depuis la renaissance de TKO MMA, il y a un an. Grand patron de l'organisation, Stéphane Patry l'aime beaucoup, notamment en raison de son style spectaculaire. Et il a commencé à lui parler de se battre en UFC.

« Je ne suis pas vieux, mais ça fait quand même 10 ans que je fais des arts martiaux mixtes. L'UFC, c'est l'objectif de tout le monde et c'est le mien aussi. Je veux monter et je pense que j'ai ce qu'il faut pour le faire. »

Pour le reste, sa réhabilitation se passe bien.

« J'y vais tranquillement, je ne pousse pas trop. Je suis les recommandations de mes médecins et de mon père. L'idée, c'est d'être prêt pour le mois de décembre. »