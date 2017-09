Sports en bref

La Voix de l'Est

L'archer Samuel Marois a remporté deux médailles d'or lors du championnat provincial extérieur de cibles concentriques, tenu le week-end dernier au parc du Mont-Bellevue, à Sherbrooke. Âgé de 17 ans, l'athlète de Roxton Pond a devancé son rival Patrick Pacelli lors des deux finales : d'abord chez les cadets samedi, puis en classe open dimanche. « Le dimanche, Samuel a mené par trois points toute la journée. À la fin, ils ont dû sortir le compas pour mesurer les flèches. Et c'est lui qui a gagné », raconte sa mère, Pascale Demers. « C'est quand même une belle fin de saison, parce que cette année, Samuel a changé d'arc et de flèches. Même que cette fin de semaine, il avait un nouveau déclencheur. Ce sont tous des éléments qui demandent beaucoup d'ajustements, qui prennent plusieurs semaines. » À la mi-août, le jeune Marois avait terminé cinquième dans le cadre du championnat canadien. Samuel a de beaux projets pour la saison 2018, alors qu'il fera ses débuts dans la catégorie junior. Étant elle-même une athlète de niveau international, l'entraîneuse Ana Loza aimerait bien qu'il participe à certaines compétitions disputées au Mexique et aux États-Unis. Jonathan Gagnon