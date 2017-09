Un effondrement royal des Guerriers

À leur quatrième tour au bâton, les Cards de LaSalle ont marqué... neuf points en route vers une victoire de 11-4. La saison des Guerriers­ a pris fin de cette façon, au bout d'une bataille de sept matchs en demi-finale de la section Uniprix de la Ligue de baseball junior élite du Québec.

Il y avait quelques centaines de spectateurs dans les gradins du stade Napoléon-Fontaine mardi soir. Et il y avait de l'ambiance. Jusqu'en quatrième.

Le pire, c'est que les Guerriers se sont battus eux-mêmes. Au cours de cette fameuse quatrième manche, pendant laquelle les Cards ont envoyé 14 cogneurs à la plaque, Brochu et Samuel Robichaud­ ont atteint quatre frappeurs, ils ont accordé deux buts sur balles et leur défensive a commis deux erreurs. Les Cards ont frappé cinq coups sûrs au passage.

Les partisans risquent de se souvenir longtemps de cet effondrement­ royal.

Assis dans les gradins, le président des Guerriers, François Chiasson, était clairement déçu. En même temps, il a posé un regard très positif sur la saison qui se terminait.

« On a fait les éliminatoires, on est passés à un petit match de remporter la série et on a créé un lien avec les partisans, a-t-il dit, rappelant la salle comble lors du match historique opposant son équipe face aux Cubains. On a semé quelque chose cette saison et on ne peut qu'être satisfaits de ce qui a été accompli... »

« L'affaire d'une manche »

Le porte-parole du comité d'entraîneurs des Guerriers, Yannick Parent, hochait la tête une fois le match terminé.

« Ça a été l'affaire d'une manche, d'une seule manche, a-t-il dit. Et on peut se demander qu'est-ce qui serait arrivé si Brochu ne s'était pas fait mal... »

Car avant qu'il ne perde le marbre, le partant des Guerriers a semblé se blesser en se projetant au sol dans le but d'attraper une balle. Vrai qu'il n'a jamais été le même par la suite.

« Je reste fier de cette équipe, a repris Parent. On a joué du bon baseball cette saison et personne ne croyait qu'on allait revenir de l'arrière après que les Cards aient pris les devants 3-1 dans la série. On a de bons jeunes et on va être encore meilleurs la saison prochaine. »

Deux joueurs, soit Maxime Beaudoin et le lanceur Jérémy Laperle, ont vu leur carrière junior prendre fin mardi. On a vu les deux sangloter lors de la réunion d'après-match des Guerriers tenue sur le terrain.

Avec deux coups sûrs et deux points produits, Jérémy Brisebois­ a été le meilleur au bâton pour les Cards.

La recrue Isaac Maillot-Bérard a aussi produit deux points pour les Guerriers.