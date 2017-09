La victoire de Lacroix, les doutes de Ranger

« Je veux bien croire que Kevin est rapide sur circuit routier, mais il y a des limites ! a-t-il lancé. Alex et moi, on s'est livré une belle lutte, nous étions rapides, mais Lacroix était dans une ligue carrément à part. Honnêtement, je suis loin d'être le seul à me poser des questions sur ses temps sur circuit routier. Mais les gens de NASCAR­ disent que tout est beau. Si tout est beau, moi, Tagliani et les autres, nous sommes vraiment de beaux cabochons ! »

« Deuxième dans ma ligue ! »

Ce n'est pas la première fois que Ranger se pose des questions sur la vitesse de Lacroix sur circuit routier. Mais c'est la première fois qu'il le fait publiquement. En clair, il se demande s'il triche.

« Moi, j'ai l'impression d'avoir fini deuxième aujourd'hui. Deuxième­ dans ma ligue ! »

Aucun drapeau jaune n'a été agité dimanche. Et une bonne partie de l'épreuve a été disputée sous la pluie.

Alex Labbé, lui, a fini sixième. Ce qui est loin d'être mauvais étant donné qu'il était parti 24e et dernier après avoir connu de sérieux problèmes avec la transmission de sa voiture en qualification. C'est tout de même la première fois cette saison qu'il est écarté du top 5.

« C'est bien dans les circonstances, mais n'importe quel résultat à l'extérieur du top 5 me déçoit un peu, a dit le protégé de BRP. Encore aujourd'hui, je n'étais pas rapide en ligne droite. Ce problème, on ne l'a toujours pas réglé. »

Labbé domine toujours le classement des pilotes de la série Pinty's, bien que son avance sur Kevin Lacroix ait chuté à 26 points. Mais avec deux courses à faire (les deux sur ovales, sa spécialité), il demeure en parfait contrôle de la situation.

Martin Côté, de Shefford, a fini 20e à Bowmanville.

Les camionnettes de NASCAR s'arrêtaient aussi à l'ancienne piste de Mosport en fin de semaine. D.J. Kennington, 14e, Jason Hathaway, 15e, Tagliani­, 19e, et Gary Klutt, 24e, n'ont finalement rien cassé au cours de l'épreuve remportée par Austin Cindric.

L'ovale de Saint-Eustache accueillera samedi l'avant-­dernière course de la saison de la série canadienne de NASCAR.