David Hébert passe à l'histoire!

La Voix de l'Est

Hébert a fini deuxième, vendredi soir. Et ça a été assez pour sabler le champagne, puisque François Bernier a dû se contenter de la huitième place.

Car au milieu de la bataille opposant Hébert et Bernier, Alain Boisvert est venu mêler les cartes et l'a emporté. Parti premier, il a disputé une course impeccable, menant d'un bout à l'autre, ou presque.

Boisvert a d'ailleurs vécu une soirée bien spéciale, lui qui a bataillé pendant plusieurs tours avec son fils Mathieu pour la tête. Le fils a finalement terminé cinquième.

« C'est pas compliqué, j'ai réalisé un rêve en faisant une course comme celle-là avec Mathieu, a expliqué le père. C'était extraordinaire de dominer le plateau avec lui. J'étais derrière le volant et j'étais ému. »

Le vétéran Boisvert n'a pas confirmé qu'il disputera une autre saison l'an prochain, mais on sent que ce qu'il vit avec son fils le fait vibrer.

Beau joueur, il a ensuite demandé au public de réserver une belle ovation au champion David Hébert.

« Ça me rend fier »

« Je suis très content, a lancé Hébert d'entrée de jeu. Être le premier à remporter cinq championnats en modifié à Granby, ça me fait un p'tit velours, ça me rend fier. »

Le pilote de Saint-Damase, parti 10e, a avoué qu'il avait finalement joué la carte de la prudence. « Alain était très rapide. C'était sa soirée, on dirait. Ça ne donnait rien de tout faire pour gagner, même si ça aurait été l'idéal. »

Michaël Parent, qui a connu une excellente fin de saison, a fini troisième­. Steve Bernard a suivi.

« Je suis très satisfait de ma fin de saison, a dit le Granbyen. Je prends de l'expérience en modifié, je connais davantage la voiture, je me sens de plus en plus chez nous. »

Malgré sa modeste 14e place vendredi, Mathieu Laramée a remporté le titre de recrue de l'année chez les modifiés.

Il ne faisait vraiment pas chaud vendredi soir, mais ils étaient quelque 3000 mordus dans les gradins. Et il y avait probablement autant de grosses couvertures que de spectateurs !