NASCAR: Labbé ne prend rien pour acquis

(Granby) Sans vouloir faire de jeux de mots facile, on se rend compte qu'Alex Labbé est véritablement en voiture quand on analyse le classement des pilotes de la série canadienne de NASCAR.

La Voix de l'Est

Alors que le petit monde de la série Pinty's a rendez-vous à Bowmanville en fin de semaine, le pilote de l'écurie Go Fas Racing s'amène sur l'ancienne piste de Mosport avec une avance de 36 points sur Kevin Lacroix, son plus proche poursuivant.

Lacroix, on le sait, a perdu 10 points de classement après avoir démoli la voiture de Labbé à la suite de l'épreuve d'Antigonish, en Nouvelle-­Écosse, il y a deux semaines.

« Ça va bien, c'est clair, mais on pourrait aussi dire que j'ai tout à perdre avec trois courses à faire, explique Labbé, qui mène le championnat depuis le voyage dans l'Ouest en juillet. D'un point de vue stratégique, l'important, à l'heure où on se parle, c'est de continuer à finir les courses, éviter les malchances. Mais je vais tout de même me présenter en voulant gagner à chaque fois jusqu'à la fin. »

Labbé n'a pas voulu revenir sur les incidents d'Antigonish. Il s'est contenté de dire que « NASCAR, au moins, avait sévi ».

« Je n'étais pas content, mais il faut regarder en avant. J'ai une saison à finir et des courses à gagner. »

Ranger en confiance

Andrew Ranger, lui, débarque en Ontario en confiance. Normal quand on sait qu'il compte six poles et trois victoires sur le circuit routier de Bowmanville.

« C'est une fin de saison particulière, avoue celui qui n'est plus impliqué dans la course au championnat depuis qu'il a dû faire impasse sur l'épreuve d'Edmonton. Mais le plaisir­ est là quand même. »

Ranger a par ailleurs failli se dénicher un volant en vue de la course de camionnettes de NASCAR qui sera aussi présentée à Bowmanville en fin de semaine.

« Ça a passé très, très proche », souligne celui qui avait récolté un top 5 en série Camping World Truck il y a quelques années au même endroit.

Quatre pilotes de la série canadienne de NASCAR vont tenter leur chance en camionnettes en fin de semaine, soit Alex Tagliani­, DJ Kennington, Gary Klutt et Jason Hathaway, qui ne court plus toutefois­ qu'à temps partiel.

Notons enfin que Martin Côté, de Shefford, effectuera son quatrième départ de la saison en série Pinty's.