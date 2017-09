La page du Kid

C'est le temps de la rentrée.

Si dans toutes les écoles, cela signifie une nouvelle et belle relève qui se retrouve dans les classes, au sein de certains terrains de golf de la région, elle s'est manifestée au printemps dernier par un changement de garde au niveau de leur état-major.

Je vous ai déjà amplement parlé de ceux survenus au Vieux-Village et à Acton Vale. Cette semaine, la venue du jeune Philippe Danylo à la tête du club Les Rochers bleus de Sutton fera l'objet de cette chronique.

Faisant partie de cette nouvelle génération de jeunes gestionnaires dynamiques et innovateurs, Philippe Danylo s'est amené à Sutton en début de saison afin comme il le dit si bien « que mon équipe et moi puissions redonner les lettres de noblesse à l'un des plus beaux joyaux des Cantons-de-l'Est. »

Car il ne faut pas se le cacher, malgré le fait que le parcours regorge de beaux paysages en plus d'offrir d'excellentes conditions de jeu, on ne se bouscule pas encore suffisamment à la boutique du pro afin d'y obtenir un droit de jeu.

Le complexe se doit donc d'être connu davantage.

« En arrivant ici, je veux amener de nouvelles idées. Nous avons beaucoup de trous possédant des paysages que l'on pourrait retrouver sur des cartes postales. On se doit de les mettre en valeur afin d'attirer de nouveaux clients », de souligner l'homme de 32 ans originaire de la région de Lanaudière et qui est un diplômé en finances de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

« Peu importe le moyen, on se doit de le faire connaître. Pour ce faire, nous avons mis sur pied une série de forfaits avec des vignobles de la région tout en mettant l'emphase sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, nous nous attaquons à la rénovation de l'auberge qui je n'ai pas besoin de le mentionner, manquait un peu d'amour. D'ailleurs, mon but est de l'ouvrir à l'année longue, car nos clients pourraient bénéficier du droit d'y jouer au golf l'été ainsi que de la possibilité de pouvoir venir faire du ski l'hiver. Et que dire de l'automne avec ses couleurs fantastiques... », de mentionner celui qui depuis quelques années occupait le poste d'adjoint au professionnel au Club l'Oasis près de Lachute, parcours étant également la propriété de l'homme d'affaires, Jean Durocher.

« Plus les gens vont venir et plus ils vont en parler, car on veut leur faire profiter de la meilleure expérience possible. Nous avons une bonne table et de belles installations, il ne reste qu'à exploiter davantage le côté de la mise en marché. Et ça, je m'en charge... ! », de conclure celui dont la personnalité m'a impressionné au plus haut point.

Bref, amis golfeurs, retenez le nom de Philippe Danylo, vous allez assurément en entendre parler...