Les Indians en demi-finale

Lors du cinquième match - décisif - de la série, mardi soir, les Granbyens l'ont emporté 10-6 au stade Napoléon-Fontaine. Anthony Mirande a frappé un circuit bon pour trois points et Jean-Sébastien Varney, qui a accordé quatre points en six manches de travail, a été le lanceur gagnant.

« Ça n'a pas été facile, c'est sûr, affirme le gérant Jean-Philippe Primeau. À l'exception du premier et du dernier match de la série, nous n'avons pas frappé la balle comme nous en sommes capables. »

En demi-finale, les Indians ont rendez-vous avec les Marlins de Sorel-Tracy. La série va débuter lundi à Granby... ou à Acton Vale.

C'est que, voyez-vous, puisqu'il s'agira du week-end de la fête du Travail, les gens des Indians ne savent pas si le stade Napoléon-Fontaine sera prêt à recevoir à nouveau du baseball à la suite du spectacle des Dead Obies.

« Il s'agit de notre troisième saison et ça fait trois fois qu'on atteint les demi-finales, reprend Primeau. Mais là, on veut aller en finale. On a ce qu'il faut pour le faire, on a même ce qu'il faut pour tout gagner, mais il faut que tout le monde joue à son niveau. »

Primeau retournera Jean-Sébastien Varney au monticule lors du premier match de la série.

Dans l'autre série demi-finale, les Dodgers de Saint-Jean feront face aux Expos de Varennes.