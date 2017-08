Les Guerriers veulent prolonger la série face aux Cards

(Granby) Les Guerriers n'ont plus le choix : une autre défaite jeudi soir au stade Napoléon-Fontaine face aux Cards de LaSalle et leur saison sera terminée.

« On a gagné un premier match à vie en séries dimanche, mais ceux qui pensent que les gars sont rassasiés se trompent royalement ! lance le porte-parole du comité d'entraîneurs, Yannick Parent. Les gars ont encore faim, ils ont encore le goût de jouer au baseball. Et on y croit encore. »

Les Guerriers tirent de l'arrière 3-1 dans leur série face aux Cards. Hugo Brochu sera au monticule jeudi. À noter que les résidents de Granby, comme ce sera le cas pour le reste des séries, seront encore admis gratuitement au stade.

« On a besoin de l'appui de nos partisans, reprend Parent. On y croit encore et on espère que les gens de Granby y croient encore eux aussi. »

Toujours selon Parent, il va falloir que les bâtons résonnent un peu plus que ça a été le cas à LaSalle lors du dernier match (défaite de 7-3) alors que les Guerriers ont été limités à six coups sûrs.

« Les Cards ont de bons lanceurs, mais nous sommes capables d'avoir le dessus sur eux. Ils n'ont pas de meilleurs lanceurs que nous. Mais il faut frapper. Si on ne frappe pas, on ne gagnera pas. »

Le sixième match de la série, s'il est nécessaire, aura lieu samedi à LaSalle. Et s'il y a un septième, il sera présenté seulement mardi, à Granby. Rappelons que le stade Napoléon-Fontaine ne sera pas disponible pour le baseball en fin de semaine en raison du spectacle des Dead Obies.

« S'il y a un septième match, on pourra ramener Brochu sur la butte », souligne Parent.

Les jeunes s'intègrent bien

Par ailleurs, Yannick Parent affirme que les joueurs en provenance de l'Académie de baseball du Canada et du midget AAA s'intègrent bien au groupe de vétérans des Guerriers.

« Les vétérans les ont bien accueillis et les jeunes prennent leur place. J'aime ce que je vois. »