Le sport local en rafale

Les Inouk de Granby ont vaincu les Forts de Chambly dans un second match préparatoire d'affilée, vendredi soir au centre sportif Léonard-Grondin. Le jeune Alexis Chicoine a marqué en milieu de troisième période pour offrir aux locaux une avance de 6-5. Patrice Demuy a ensuite complété son tour du chapeau dans une cage laissée déserte.

L'attaquant granbyen a également obtenu une mention d'aide. Vincent Ouellet-Beaudry (deux fois) et Anthony Viens ont marqué les autres buts des Inouk. Le gardien partant de Inouk, Martin Soderstrom, a accordé quatre buts sur 16 lancers. Récemment retranché par le Titan d'Acadie-Bathurst dans le junior majeur, Gabriel Waked (un seul but sur 17 tirs) a oeuvré durant la seconde moitié du match.