Place au football scolaire!

(Granby) C'est en fin de semaine que débute la saison de football scolaire. Chez les juvéniles, le plus haut niveau, la région aura encore des équipes au Mont-Sacré-Coeur, à J.-H.-Leclerc, à Massey-Vanier et à Jean-Jacques-Bertrand. Voici un avant-goût de la nouvelle campagne qui, encore une fois, nous amènera jusqu'aux portes de l'hiver...

Entraîneur en chef : Claude Lessard

Fiche en 2016 : 5-1

Points forts : « J'aime notre unité quarts-arrières-porteurs de ballons-receveurs de passes de même ainsi que notre unité ligne offensive-demis défensifs, explique Claude Lessard. Nous sommes aussi très rapides. »

Point d'interrogation : « Les membres de nos lignes offensives et défensives sont jeunes et ils devront apprendre rapidement. »

Objectifs en 2017 : « Terminer au premier ou au deuxième rang du classement général afin d'éviter le premier tour des séries. »

Des joueurs à surveiller : Jean-Raphaël Poulin, receveur de passes et demi défensif, Zachary Côté, quart-arrière et demi défensif, et Loick Hubert, demi défensif et porteur de ballon.

Calendrier des matchs locaux

Samedi 9 septembre : contre Montcalm à 16 h

Vendredi 22 septembre : contre La Frontalière à 19 h

Vendredi 6 octobre : contre Séminaire de Sherbrooke à 19 h