Les sports express

Max Gilbert est sorti victorieux de sa confrontation avec le favori du côté québécois du Circuit Canada Pro Tour, Marc-Étienne Bussières, lors de la première ronde de division de la Coupe Lepage Millwork, disputée au club de golf Rivière-du-Loup.

Le classement de la division Coors Light fait en sorte que Gilbert, de Saint-Georges, se retrouve au 32e rang, le dernier à permettre un accès au tableau des meilleurs Québécois évoluant à plein temps sur le Circuit Canada Pro Tour.

Respectivement classés 3e et 4e favoris du côté québécois, Dave Lévesque (2-et-1 contre Mathieu Perron) et le Granbyen Jean-Philip Cornellier (1-et-0 contre Ben Boudreau) ont également accédé au second tour.

Du côté du Circuit Great Lakes Tour, la plus grosse surprise a été l'élimination de Drew Nesbitt, 4-et-3, aux mains de Colin MacGregor. La Presse canadienne