Un doublé pour les Granbyennes à Saint-Constant

(Saint-Constant) Les Granbyennes ont réalisé un doublé le week-end dernier à Saint-Constant en enlevant les médailles d'or et de bronze dans la catégorie U-12 local lors du tournoi de soccer du Roussillon.

La Voix de l'Est

Les Mercedes ont raflé l'or alors que les joueuses de l'Acura sont montées sur la troisième marche du podium au terme d'un épuisant week-end sous le signe de la chaleur, a indiqué Frédéric Robert, coordonnateur du Programme Plus des Cosmos de Granby dont sont issues ces jeunes athlètes.

« Ça été un week-end unique parce qu'elles ont vécu une belle expérience et elles l'ont vécue ensemble. On est très heureux pour elles. »

Dans son parcours vers le titre de championnes, les Mercedes­ ont écarté les équipes de Sainte-Catherine, Delson et Saint-Constant en marquant un total de 15 buts sans en accorder un seul. La formation a ensuite pris la mesure de l'autre équipe de Granby par la marque de 6 à 0 en demi-finale. En grande finale, elles ont difficilement vaincu l'équipe de Greenfield Park par la marque de 1 à 0.

L'Acura a également connu un fort tournoi. Ses joueuses ont d'abord soutiré des victoires par blanchissage contre Delson (3 à 0) et Saint-Constant (2 à 0). Elles ont toutefois perdu contre Greenfield­ Park au compte de 2 à 0. « Ça été un match difficile pour les filles. Elles avaient un calendrier de trois parties le samedi, ce qui est vraiment tout un défi. Il faisait très chaud et c'était très humide. Elles étaient épuisées, mais elles ont quand même tout donné », a expliqué­ M. Robert, qui les entraîne.

Le pointage de leur défaite contre les Mercedes en demi-finale n'est pas révélateur des efforts fournis, a souligné M. Robert. « Elles ont très bien joué. C'était serré. Mais quand c'est tombé 3 à 0, on savait qu'on n'avait pas beaucoup de chance de remonter. On brûlait nos énergies pour rien. On a pris une décision de coach de reposer nos joueuses en vue du match pour le bronze. »

En finale de consolation, l'Acura­ s'est bien repris en disposant facilement de l'équipe de Sainte-Catherine 6 à 0. « Ça été un match parfait, vraiment parfait », résume l'entraîneur.

Les Mercedes et l'Acura se préparent maintenant pour les tournois de Saint-Bruno en juillet et de Sorel-Tracy en août.

Champion masculin

Le Tucson de Granby s'est également signalé dans ce tournoi. La formation U-12 masculin est revenue de l'événement avec la médaille d'or dans la catégorie locale. Elle a connu un week-end parfait avec cinq victoires. Les garçons ont enfilé un total de 24 buts et n'en ont accordé qu'un. En finale, ils ont battu les représentants­ de Saint-Constant 4 à 0.