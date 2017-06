Les sports en rafale

Le quart Derek Carr, des Raiders d'Oakland, a signé un contrat sans précédent dans l'histoire de la NFL, d'une valeur de 125 M$ US sur cinq ans.

La Voix de l'Est

« C'est fait. J'ai toujours voulu être un joueur des Raiders toute ma vie, je m'en suis rapproché », a-t-il expliqué jeudi sur son compte Twitter.

Carr, 26 ans, est sous contrat avec les Raiders jusqu'en 2022. Le contrat prévoit que 70 de ses 125 M$ US lui sont garantis, même s'il devait mettre un terme à sa carrière sur blessure.

Il est désormais le joueur le mieux payé de l'histoire de la NFL avec un salaire annuel de 25 M$ US, ce qui lui permet de devancer le quart des Colts d'Indianapolis Andrew Luck (24,6 M$ US par an).

Carr n'a jamais remporté le Super Bowl, la finale du Championnat NFL, mais il a permis aux Raiders la saison dernière de disputer les éliminatoires pour la première fois depuis 2002. Mais il s'est blessé (fracture d'une jambe) lors de l'avant-dernier match de saison régulière et n'a pas pu disputer le match de 1er tour, perdu contre Houston (24-17). Agence France-Presse