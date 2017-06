Les Golden Knights dévoilent leurs choix

Las Vegas est donc la nouvelle étape pour le gardien Marc-André Fleury, qui défendra le filet de la toute nouvelle équipe de la Ligue nationale.

Les Knights ont fait de Fleury leur choix vedette en vue de leur première saison, à compter d'octobre.

Fleury a aidé les Penguins à remporter trois coupes Stanley. Natif de Sorel-Tracy, l'athlète de 32 ans a été le premier choix au total lors du repêchage de 2003.

Fleury a montré un dossier de 18-10-7 et une moyenne de 3,02 la saison dernière. En séries, il a eu un rendement de 9-4-2 et une moyenne de 2,56. Il avait fini par être supplanté par Matt Murray devant le filet des Penguins.

Le Québécois était présent au T-Mobile Arena, où la foule a chaudement accueilli sa sélection et son arrivée sur scène, avec le chandail des Golden Knights.

Les Knights ont aussi frappé un grand coup en allant chercher James Neal, qui a aidé les Predators à se rendre en finale de la coupe Stanley contre Pittsburgh, cette année.

Après une saison de 23 buts et 41 points, Neal a ajouté six filets et trois mentions d'aide en séries. L'Ontarien de 29 ans a signé 20 buts ou plus à chacune de ses neuf campagnes dans la Ligue nationale.

«Je crois que nous avons assemblé un excellent club en commençant avec devant le filet, a dit Bill Foley, le chef de la direction des Golden Knigts. Je pense que les amateurs vont vraiment aimer l'équipe, nos échanges et les choix au repêchage que nous avons.»

Les Knights ont fait du gardien Calvin Pickard le premier joueur de leur histoire. La saison dernière, Pickard a montré une fiche de 15-31-2 et une moyenne de 2,98 avec l'Avalanche.

Le joueur que le Canadien de Montréal a perdu est le défenseur Alexei Emelin. Le Russe de 31 ans a inscrit deux buts et 10 points la saison dernière.

Trois attaquants du Québec ont été choisis: William Carrier de Montréal, anciennement des Sabres, Jonathan Marchessault de Québec, jadis des Panthers, ainsi que David Perron de Sherbrooke, qui portait les couleurs des Blues.

La saison dernière, Carrier a pris part à 41 matchs avec les Sabres, obtenant cinq buts et huit points. Il a fait ses débuts dans la LNH le 5 novembre dernier.

Marchessault a brillé avec 30 buts et 51 points la saison dernière, en 75 matchs. Il a terminé au troisième rang des pointeurs des Panthers.

Perron a disputé tous les matchs des Blues la saison dernière, fournissant 18 buts et 46 points. En 10 saisons dans le circuit Bettman, il totalise 159 buts et 378 points.

Les autres noms choisis en lever de rideau de la soirée: le défenseur Luca Sbisa (Canucks), l'attaquant Teemu Pullkinen (Coyotes), le défenseur Jon Merrill (Devils), l'attaquant Tomas Nosek (Red Wings), l'attaquant Cody Eakin (Stars) et le défenseur Brayden McNabb (Kings). Présent sur place, ce dernier a été le premier à endosser son nouvel uniforme.

Les Knights ont par ailleurs acquis l'attaquant Reilly Smith des Panthers, auteur de 15 buts et 37 points la saison dernière. Ils ont cédé en retour un choix de quatrième tour en 2018.

Dans leur deuxième vague de choix, en plus de Neal, les Golden Knights ont également misé sur les attaquants Connor Brickley (Hurricanes), Chris Torburn (Jets) et Pierre-Édouard Bellemare (Flyers), les défenseurs Jason Garrison (Lightning) et Deryk Engelland (Flames), ainsi que le gardien Jean-François Bérubé, de Repentigny (Islanders).

Engelland est un résident de Las Vegas depuis une douzaine d'années.

En troisième vague, la troupe de Gerard Gallant a sélectionné Emelin et quatre autres défenseurs: Colin Miller (Bruins), Marc Methot (Sénateurs), David Schlemko (Sharks) et Griffin Reinhart (Oilers). En plus de Perron, les attaquants Brendan Leipsic (Maple Leafs) et Oscar Lindberg (Rangers) ont aussi changé de clubs.

Dans le dernier groupe, Las Vegas s'est d'abord tourné vers le défenseur Clayton Stoner des Ducks, acquérant aussi le défenseur Shea Theodore, du même club.

Ont ensuite été choisis (à part Fleury) les attaquants Erik Haula et William Karlsson (Wild et Blue Jackets), ainsi que les défenseurs Trevor Van Riemsdyk et Nate Schmidt, des Blackhawks et des Capitals.

Les choix ont été annoncés en alternance par Foley et George McPhee, le directeur général de la formation. À peu de choses près, cela se faisait dans l'ordre inverse du classement global des clubs en termes de points, en 2016-17.

L'annonce des joueurs des Knights s'est déroulée pendant le gala de remise des trophées de la LNH, au T-Mobile Arena.

Il s'agissait du premier repêchage d'expansion en 17 ans dans la Ligue nationale.