Les sports express

Plus de détails, au www.coupedesameriques.com La Voix de l'Est

Cette course sanctionnée par la Fédération québécoise des sports cyclistes s'adresse aux Maîtres (hommes et femmes).

L'ailier des Blackhawks de Chicago Marian Hossa ratera toute la saison 2017-18 en raison d'une maladie cutanée progressive qu'il combat depuis déjà plusieurs années.

L'équipe en a fait l'annonce mercredi. Le vétéran de 38 ans souffre de sévères effets secondaires liés à la médication qu'il doit prendre pour traiter cette maladie. Ces effets secondaires rendent la pratique du hockey quasiment impossible.

«Je suis déçu de ne pas être en mesure de jouer, mais je dois prendre en compte la sévérité de ma maladie et les effets secondaires des traitements dans ma vie sur la patinoire et à l'extérieur de celle-ci», a dit Hossa.

Hossa a précisé qu'il a subi de façon privée des traitements depuis quelques années, sous la supervision du personnel médical des Blackhawks.

Le Dr Michael Terry a déclaré que l'équipe appuyait la décision de Hossa, ajoutant que c'était là l'approche appropriée «afin de le garder fonctionnel et en santé, non seulement à court terme, mais pour le restant de sa vie».

Le directeur général Stan Bowman a qualifié l'absence de Hossa de «perte importante». Vétéran de 19 saisons, Hossa n'a raté que 46 matchs au cours des six dernières campagnes. Il a amassé 45 points la saison dernière.

«Ses coéquipiers et ses entraîneurs étaient conscients qu'il luttait contre des obstacles physiques très importants, mais il ne s'est jamais plaint et n'a jamais raté de rencontre à cause de ça», a ajouté Bowman. Associated Press