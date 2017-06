Le sport local en rafale

Qui plus est, ils n'ont pas accordé un seul but, eux qui en ont enregistré pas moins de 23. La Voix de l'Est

Deux autres victoires pour Sallenbach

Michel Sallenbach a remporté une troisième et une quatrième victoire en autant d'épreuves en classe Touring du Championnat canadien de voitures de tourisme, en fin de semaine, cette fois sur le circuit ontarien de Calabogie.

Le pilote de Roxton Pond s'est montré encore trop fort pour le reste du plateau, lui qui a aussi ravi la pole position les deux fois.

« Le plus gros défi, ce week-end, aura été d'économiser les pneus. Je suis par ailleurs satisfait du comportement de nos nouveaux freins et la chimie avec mon nouveau chef d'équipe (Bruno Gagnon) s'installe tranquillement », a expliqué Sallenbach, qui s'attend à plus de compétition lorsque la série se transportera à Mirabel, en juillet, et au Grand Prix de Trois-Rivières, en août. Michel Tassé