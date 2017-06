Les Inouk sélectionnent Théoret en première ronde

En vertu d'une transaction conclue avec le Révolution de Saint-Lazare plus tôt ce mois-ci, les Inouk parlaient au huitième rang en première ronde. Bosch a alors sélectionné Théoret, un patineur de 17 ans.

La saison dernière, ce dernier a récolté 25 points, dont 11 buts, en 39 matchs réguliers avec les Riverains du Collège Charles-Lemoyne. Capitaine de sa formation, il a ajouté 10 points en 14 rencontres lors des séries. Théoret a également fait ses premiers pas au niveau junior majeur, disputant un total de six parties avec Halifax, puis Drummondville.

« C'est un joueur qui a même des bonnes chances de jouer à Drummondville », reconnaît le DG des Inouk.

« Par contre, c'est un très bon jeune homme. Un individu comme on recherche. Un travailleur. (...) Selon mes dépisteurs, s'il vient à Granby l'an prochain, on a mis la main sur tout un joueur. »

Le natif de Saint-Constant mesure 5 pieds 9 et pèse près de 185 livres.

Notons que Granby avait cédé son choix « naturel » de premier tour, le 10e au total, dans un autre échange.

Bosch est resté en terrain connu en deuxième ronde, alors qu'il a repêché l'attaquant Alexis Chicoine, le frère cadet de Gabriel et Anthony, deux porte-couleurs des Inouk.

Âgé de 16 ans, Alexis a amassé 16 points en 38 matchs avec les Gaulois midget AAA d'Antoine-Girouard lors de la dernière campagne.

« C'est aussi un capitaine. C'est un leader incontesté dans le vestiaire à Antoine-Girouard. Et comme on est plus que satisfaits des deux autres frères Chicoine, on est convaincu qu'Alexis va être dans la même veine. Qu'il va avoir un impact », entrevoit Bosch.

Les Inouk y sont allés d'une sélection intéressante en septième ronde, alors qu'ils ont jeté leur dévolu sur Émilien Boily. Originaire de Durham-Sud, près d'Acton Vale, le gardien de 19 ans a disputé une douzaine de matchs avec Drummondville dans la LHJMQ.

« Ce serait un des meilleurs gardiens (dans le junior AAA) s'il devenait disponible », estime Patrice Bosch.

Notons également que les Inouk ont sélectionné deux patineurs provenant de la région plus tard dans ce repêchage. L'attaquant roxtonais Joakim Bergeron (Vert et noir juvénile de Massey-Vanier) a été choisi en 9e ronde, tandis que le défenseur bromontois Miguel Duchaine (Cantonniers de Magog, midget AAA) a suivi au 11e tour.

Pour connaître tous les choix des Inouk, consultez l'encadré ci-après.

Au tout premier rang de cet encan 2017, Saint-Lazare a repêché le gardien Devon Levi, des Lions du Lac St-Louis dans le midget AAA.