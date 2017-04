Les sports en bref

La Voix de l'Est Cristiano Ronaldo a réussi un tour du chapeau et propulsé le Real Madrid vers une victoire de 4-2 en prolongation aux dépens du Bayern de Munich, mardi, assurant du même coup la qualification du champion en titre pour les demi-finales de la Ligue des Champions de l'UEFA.

Marco Asensio a aussi fait vibrer les cordages en fin de rencontre pour les Madrilènes, qui l'ont emporté 6-3 au total des buts après avoir enlevé les honneurs du premier match de la série aller-retour 2-1 en Allemagne. Les filets de Ronaldo, dont deux ont été marqués en prolongation, ont permis au Portugais de devenir le premier joueur de l'histoire à atteindre le plateau des 100 buts en Ligue des Champions. Le Bayern a dû se défendre à 10 joueurs à compter de la 84e minute, après qu'Arturo Vidal eut écopé d'un deuxième carton jaune dans le match pour une faute sur Asensio. À la suite du but de l'attaquant étoile du Bayern Robert Lewandowski sur un penalty à la 53e minute, le défenseur du Real Sergio Ramos a marqué contre son camp à la 78e et donné les devants 2-1 aux Munichois, entraînant la prolongation. Associated Press

Agrandir Les Aigles de la Montérégie midget B fournie

Hockey midget : les Aigles s'imposent

Les Aigles de la Montérégie midget B ont connu une véritable saison de rêve, qui s'est récemment terminée par la conquête du championnat interrégional. C'est ainsi qu'après avoir remporté 24 de leurs 26 matchs au cours du calendrier régulier, les Aigles ont encore été presque parfaits en séries éliminatoires et lors du championnat régional et interrégional en inscrivant 14 victoires sur une possibilité de 15. « Avec neuf recrues sur une possibilité de 13, nous n'attendions pas de tels résultats. Ça a été une saison exceptionnelle... grâce à un groupe exceptionnel ! », a avoué l'entraîneur en chef Michel Normand. La Voix de l'Est

Agrandir Le voltigeur Starling Marte, des Pirates de Pittsburgh archives, Associated Press

Dopé, Starling Marte est suspendu pour 80 matchs

Le Baseball majeur a imposé une suspension de 80 matchs pour dopage à Starling Marte, mardi. Le voltigeur des Pirates de Pittsburgh a utilisé de la nandrolone, un stéroïde anabolisant. La suspension de Marte s'applique immédiatement. Si jamais les Pirates devaient se qualifier pour les matchs éliminatoires, Marte ne serait alors pas admissible. En 612 matchs en carrière, Marte, qui a pris part au match des étoiles l'an dernier et qui a remporté un gant d'or au cours des deux dernières campagnes, a maintenu une moyenne de ,288/,344/,446 avec 123 doubles, 60 circuits et 242 points produits. Il a également volé 162 buts en 217 tentatives. Par communiqué Marte a expliqué ce test antidopage positif par de la « négligence ». « (...) La négligence et le manque de connaissances m'ont mené vers cette coûteuse erreur, qui me privera de ce sport que j'aime tant. C'est dans l'embarras et dans l'impuissance que je demande pardon pour avoir de façon non intentionnelle manqué de respect à tant de gens qui ont cru en moi et m'ont tant encouragé. Je promets d'apprendre la leçon.»

Agrandir Le garde des Raptors Kyle Lowry Nathan Denette, La Presse canadienne

Les Raptors créent l'égalité 1-1 face aux Bucks