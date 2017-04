Des Titans «excités et motivés»

(Granby) « C'est un rendez-vous important pour nos joueurs. Il s'agit du dernier événement de la saison et ça se passe chez nous. Les jeunes sont excités et motivés. »

Responsable du programme hockey­ à l'école secondaire du Verbe Divin, Jason Béliveau s'attend à ce que les six équipes des Titans se tirent bien d'affaire à l'occasion de la troisième Classique­ de hockey­ scolaire du Québec, qui se met en branle mercredi midi au centre sportif Léonard-Grondin.

« J'ai confiance, explique Béliveau­, qui a semblé apprécier sa première saison à titre de grand patron des Titans. Même si nos équipes n'ont pas toutes obtenu des résultats spectaculaires en 2016-2017, elles ont toutes progressé. Je pense qu'on pourrait avoir de belles surprises. »

La formation M-12, dirigée par Dominic Fontaine, est certainement celle qui a connu le plus de succès cette saison. Elle a remporté un tournoi au New Hampshire­, a perdu en finale d'un autre au Vermont et a atteint la grande finale de la Ligue de hockey préparatoire­ scolaire.

Les petits Titans disputeront leur premier match en milieu d'après-midi alors qu'ils croiseront le fer avec les Marquis du collège Mont-Sainte-Anne de Sherbrooke.

Les équipes M-15 majeur, M-15 mineur, M-16, M-17 et M-18 du Verbe Divin seront aussi toutes en action mercredi. Les Titans M-18 et M-17 seront notamment en vedette lors des matchs présentés­ en soirée.

Béliveau sera derrière le banc de la formation M-17, laissée sans entraîneur après que Yuri Lessard a dû quitter son poste pour des raisons de santé en cours de campagne. Béliveau a dirigé ladite équipe jusqu'à la saison dernière.

Massey-Vanier absent

Les formations de l'école secondaire Massey-Vanier brilleront toutefois par leur absence cette année à la Classique scolaire. Vrai que les équipes cadette et juvénile vont toutes les deux participer au tournoi de la Coupe Dodge, mais elles auraient tout de même dû déclarer forfait en raison, paraît-il, d'une histoire d'assurances.

Jason Béliveau n'a pas voulu commenter le dossier. Et les gens de Massey-Vanier sont peu bavards. Rappelons simplement que le programme de hockey de Massey-Vanier est associé à Hockey­ Québec et que la Classique scolaire, elle, est chapeautée par la Ligue de hockey préparatoire scolaire, que peine à reconnaître la fédération.

« Je suis convaincu plus que jamais que le hockey scolaire, c'est la voie de l'avenir, reprend Béliveau. Mais il y a encore des choses à régler, il y a encore des gens qui doivent s'entendre pour le bien des jeunes. »

L'an dernier, les Titans et Massey-­Vanier s'étaient affrontés en finale en classe M-17. La rencontre, finalement remportée par le Verbe Divin, avait attiré une excellente foule au centre sportif Léonard-Grondin. En fait, toutes les confrontations entre les Titans et le Vert et Noir avaient suscité beaucoup d'intérêt lors des deux premières éditions de la Classique.