Les sports en rafale

L'équipe Sleeman a remporté les grands honneurs de la Classique hockey de Cowansville qui a eu lieu il y a une semaine au pavillon des sports Roland-Désourdy.

Toute l'équipe a travaillé fort afin de mériter ce triomphe et mettre la main sur le titre de championne.

Sur la photo, on aperçoit sur la rangée du haut Emmanuel Massé, Guillaume Poirier, Ludovic Inkel, Jean-Philippe Brunet, Mathieu Roy, Maxime Rhéaume, Kevin Jones et Guillaume Gazaille ; et sur la rangée du bas, Ian Prémont, Philippe Boutin, Chris Dunn, Alex Corriveau et Danovic Samson. La Voix de l'Est