La page du Kid

La Voix de l'Est

Dans l'édition du 26 janvier de votre quotidien préféré, mon éminent confrère Michel Tassé posait la question à savoir « s'il y avait de la place à Granby pour une équipe de la Ligue nord-américaine de hockey ? »

De plus, en journaliste bien informé qu'il est, il terminait son commentaire en posant une autre question, elle qui est d'autant plus pertinente considérant les événements des derniers jours que je m'apprête à vous relater. Je cite donc Michel : « Quelle serait la réaction des autorités municipales si des gens d'ici cognaient à leur porte afin de vérifier l'intérêt face à la LNAH ? »

Bref, la question était lancée... Je l'avais d'ailleurs entretenue moi aussi au mois de mars en rédigeant une chronique à ce sujet.

Et à la lumière des dernières informations obtenues, le jour n'est peut-être pas si loin où la « Princesse des Cantons-de-l'Est » joindra les rangs de ce circuit. Car non seulement y a-t-il un intérêt pour la ligue d'élargir ses cadres, mais il semblerait que celle-ci aurait un préjugé très favorable envers la candidature de Granby, la LNAH ne comptant aucune franchise en Estrie à la suite du départ du St-François de Sherbrooke en 2011.

Comme un hasard ne vient jamais seul, on m'apprenait également qu'un groupe avec à sa tête un promoteur d'ici s'est prévalu, moyennant une somme de 5000 $, de l'indispensable « cahier de charge » nécessaire à l'obtention de toute nouvelle franchise, et ce peu importe le circuit.

Coïncidence sans doute, la LNAH lançait justement, le 18 mars dernier, son processus d'expansion visant à élargir ses cadres. Toujours selon ce que j'ai pu apprendre, on aimerait voir passer la ligue de sept à neuf équipes d'ici 2018-2019.

Au niveau des scénarios d'expansion possibles, notons qu'outre Granby, Lévis ainsi qu'une autre ville (on parlerait ici du retour de St-Hyacinthe) ont d'ores et déjà levé la main en se procurant eux aussi le précieux « cahier de charge ».

Mais avant d'aller plus loin, mettons tout de suite certaines choses au clair : de un, prenons pour acquis que l'avenir des franchises de Jonquière, Thetford Mines, St-Georges-de-Beauce et Sorel-Tracy semble être réglé, du moins à court et à moyen terme.

À l'inverse, on se questionnerait énormément sur le sort de celles de Laval, Trois-Rivières et même Rivière-du-Loup. Si le déménagement des Prédateurs de Laval est imminent (on parle notamment d'un transfert à St-Jérôme) en raison du fait que le Canadien va installer son club-école sur l'Île-Jésus au mois de septembre, plusieurs informations émanant de la cité de Laviolette, elles, font état que l'actionnaire majoritaire du Blizzard, Ronald Lavertu, est à la recherche d'investisseurs sans avoir encore trouvé.

Quant à la situation du 3 L de Rivière-du-Loup, non seulement on semble avoir de la difficulté à recruter des joueurs de qualité en raison de l'éloignement, mais la population environnante ne s'y bousculerait guère non plus aux guichets.

Donc, avant de parler d'expansion pour le groupe de Granby, il y a deux formations qui pourraient être disponibles sous peu, soit Trois-Rivières et Rivière-du-Loup.

Cependant, le principal obstacle des promoteurs granbyens demeure la disponibilité du centre sportif Léonard-Grondin, dont la patinoire principale est occupée par les Inouk. Et pas plus tard que mardi matin, leur président Marco Bernard me jurait qu'il y aurait encore du hockey de calibre junior AAA ici, en septembre.

D'accord pour septembre, mais pour combien de temps ? Surtout quand on sait que le club entre dans un lent processus de reconstruction qui aura pour effet de mettre la patience des partisans à rude épreuve pendant au moins deux longues années...

J'ai beau avoir le plus grand des respects pour Marco, dont j'adore la personnalité, mais si j'avais un « vieux deux » à parier, je le miserais sur le retour de la Ligue nord-américaine à Granby pour la saison 2018-2019.