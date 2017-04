Quand Rodger s'emballe!

(Granby) « Le baseball est en train de reprendre ses lettres de noblesse au Québec. On en a des exemples tous les jours. J'aime ce qui se passe. »

La Voix de l'Est

Rodger Brulotte demeure un personnage important du monde du baseball au Québec. Associé aux Expos jusqu'à la toute fin, il analyse aujourd'hui les matchs des Blue Jays à la télé. Et c'est dans son rôle de président de la Ligue de baseball junior élite du Québec qu'il s'est amené à Granby, jeudi.

Brulotte est venu parler de sa ligue, en particulier de la série de matchs que viendront disputer les joueurs de l'équipe nationale junior de Cuba aux équipes de la LBJEQ au mois de juillet. Car le projet l'emballe.

« Quand je pense à ces matchs opposant les juniors cubains aux nôtres, je me dis qu'on tient quelque chose de gros et qu'il faut que tout le monde en parle, a-t-il lancé. Les Cubains savent jouer au baseball, tout le monde le sait, et le niveau de jeu de notre ligue s'améliore à chaque année. Ça va être bon, ça va être un bon spectacle ! »

Les Cubains seront au Québec du 1er au 23 juillet et ils se mesureront à chacune des 13 équipes de la LBJÉQ. Les Guerriers les attendront au stade Napoléon-Fontaine le 7 juillet, soit un vendredi soir.

« J'aime l'idée que nos joueurs vivent une expérience comme celle-là. C'est du baseball international, c'est du gros calibre. Il y aura des recruteurs sur place. Peut-être qu'un joueur des Guerriers va disputer le match de sa vie et qu'il va attirer l'attention d'une équipe des grandes ligues. Je suis fier de proposer un rendez-vous comme celui-là aux juniors de chez nous. »

Une équipe de Cuba était débarquée en Amérique du Nord l'été dernier afin d'affronter les formations de la Ligue Can-Am de baseball indépendant, dont font partie les Capitales de Québec et les Aigles de Trois-Rivières. Le président des Capitales, Michel Laplante, était l'instigateur du projet et c'est lui qui a vendu aux Cubains l'idée d'une confrontation avec les juniors québécois.

Une ligue en santé

Selon Rodger Brulotte, la Ligue de baseball junior élite est en santé. Rien n'est parfait, bien sûr, mais il estime que les choses vont plutôt bien.

« La qualité de jeu s'améliore sans cesse, je le répète, notamment parce que la qualité des entraîneurs s'améliore sans cesse également. De bons hommes de baseball, il y en a plein, aux quatre coins de la ligue. Et l'intérêt des amateurs est grandissant aussi. »

Par contre, le président n'aime pas voir nos meilleurs juniors être obligés de s'expatrier aux États-Unis une fois l'hiver venu. « Il faut que nos cégeps et nos universités embarquent et qu'ils permettent à nos joueurs de poursuivre leur développement ici, chez nous. Il faut s'approprier notre talent ! »

Assis à la table des gens des Guerriers, qui le recevaient à La Cage aux Sports, Brulotte a aimé entendre que les inscriptions au baseball mineur sont en hausse à Granby.

« Je vous le dis, les nouvelles sont bonnes au sujet du baseball au Québec ces temps-ci. Qu'on le veuille ou non, les matchs disputés par les Blue Jays à Montréal moussent pour la peine l'intérêt pour notre sport chez nous. C'est très positif tout ce qui se passe présentement. »