Les Inouk à Saint-Léonard

L'Arctic (29-10-4), qui devance les Inouk par deux points au classement général, est une autre de ces équipes de pointe que les Granbyens n'ont toujours pas vaincues cette saison. Nathan Ward-Raymond sera devant le filet alors qu'Anthony Chicoine (suspendu un match par la LHJAAAQ) et Laurent Minville (toujours blessé) seront absents.

« Saint-Léonard est une équipe solide et il faudra jouer du bon hockey. On parle d'un club moins talentueux que Longueuil et Terrebonne, mais qui exécute bien toutes ces petites choses qui font la différence entre une victoire et une défaite », a analysé l'entraîneur Patrick Gosselin.