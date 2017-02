Martin Havlat accroche ses patins

Âgé de 35 ans, Havlat n'avait toujours pas trouvé preneur cette saison, après qu'il eut été limité à deux rencontres avec les Blues de St. Louis la saison dernière.

«J'aurais aimé continuer à jouer, mais mon corps ne me permettait plus de jouer au niveau auquel je m'attends», a déclaré Havlat par le biais d'un communiqué.

Choix de premier tour des Sénateurs d'Ottawa en 1999, 26e au total, Havlat a accumulé 242 buts et 352 aides en 790 matchs de saison régulière avec les Sénateurs, les Blackhawks de Chicago, le Wild du Minnesota, les Sharks de San Jose, les Devils du New Jersey et les Blues. Il a ajouté 21 buts et 31 aides en 75 rencontres éliminatoires.

Il a été finaliste pour l'obtention du trophée Calder après une récolte de 42 points en 73 matchs à sa première campagne avec les Sénateurs en 2000-01.

«Je serai toujours reconnaissant envers les Sénateurs d'Ottawa pour m'avoir permis de réaliser mon rêve d'enfance, a déclaré Havlat. J'ai aussi eu le privilège de jouer dans d'autres organisations exceptionnelles. Je suis reconnaissant pour le temps passé avec chaque équipe et avec mes coéquipiers avec qui j'ai pu partager des moments inoubliables sur la glace et à l'extérieur de la patinoire.»

Sur la scène internationale, Havlat a représenté la République tchèque à trois reprises au Championnat mondial, aidant son pays à gagner l'or en 2000 et le bronze en 2011. Il a aussi participé aux Jeux olympiques de 2002 et 2010, ainsi qu'à la Coupe du monde de 2004. Havlat a également gagné l'or au Championnat mondial junior en 2000.