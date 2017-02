Du ski de haut niveau à Bromont

(Bromont) Pour une deuxième année, Bromont recevra une étape de la Super Série Sports Experts, événement sanctionné par la Fédération internationale de ski. Plus de 200 athlètes venus d'une quinzaine de pays sont attendus chez nous du 18 au 21 février.

« La première édition a été un succès, mais c'était un brin sur une base expérimentale, ce qui fait que nous n'en avions pas fait grand état dans les médias, explique le directeur de course Éric Paulin. Mais cette année, nous sommes prêts à recevoir les médias, le public et tout le monde ! »

Paulin explique que les amateurs de ski alpin y trouveront leur compte en assistant à la compétition.

« On parle de gros calibre ici. Pour vous donner une idée, c'est le niveau le plus élevé qui nous attend après le ski des Jeux olympiques et celui de la Coupe Nor-Am (North American Cup). Il y a du beau talent qui se prépare­ à débarquer à Bromont. »

Les skieurs et skieuses présents proviendront essentiellement des équipes provinciales, nationales et universitaires du Québec, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, des États-Unis et d'une dizaine de pays d'Europe.

Les pistes Waterloo et Coupe du monde seront toutes les deux utilisées dans le cadre de l'événement.

Val-Saint-Côme, Tremblant, Mont Saint-Sauveur, Mont Sainte-Anne, Stoneham et Le Relais (Lac-Beauport) sont les autres destinations de la Super Série Sports Experts.