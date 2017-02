Malkin est de retour à l'entraînement

La blessure au bas du corps d'Evgeni Malkin prend du mieux, et c'est aussi le cas de son moral après qu'il eut été laissé de côté lors du dévoilement de la liste des 100 plus grands joueurs dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey.

Associated Press

Sur un ton blagueur, Malkin a déclaré lundi qu'il «tentait d'oublier» le fait qu'il ne fasse pas partie d'un groupe auquel appartiennent son coéquipier Sidney Crosby ainsi que le propriétaire des Penguins de Pittsburgh, Mario Lemieux.

«Je suis fier de ce que l'organisation dit, de ce que Mario dit, de ma famille, des amateurs et de mes amis, qui m'ont appuyé. J'ai fait de mon mieux, et je ne peux rien faire. Les 100 joueurs sont des légendes. Ils méritent d'être sur la liste.»

Les coéquipiers de Malkin soutenaient que celui qui a remporté deux coupes Stanley et a été élu trois fois au sein de la première équipe d'étoiles aurait dû être sélectionné. Le Russe de 30 ans a mis les choses en perspective en faisant preuve d'autodérision.

«Peut-être vais-je gagner d'autres trophées et la coupe Stanley une ou deux autres fois, a noté Malkin. L'an prochain, ce sera la 101e saison et peut-être va-t-on m'envoyer un joli veston noir et je serai le 101e!»

Les Penguins seront certainement au plus fort de la lutte pour défendre avec succès le titre remporté en juin dernier, et la présence de Malkin à la séance d'entraînement prouve que son séjour sur la liste des blessés tire à sa fin.

Malkin n'a pas revêtu l'uniforme depuis une blessure survenue le 24 janvier contre les Blues de St. Louis. Il a patiné pendant une heure avec un chandail réservé aux joueurs ne pouvant recevoir de contacts physiques.

«Je veux revenir rapidement, a déclaré Malkin qui sera inactif mardi soir contre les Flames de Calgary. Mais je dois être prudent. Je ne suis pas prêt, mais c'est au jour le jour.»

Malkin se classe deuxième chez les Penguins, derrière Crosby, avec 22 buts et 54 points. Les Penguins affichent un dossier de 3-1 depuis son absence. Les Penguins occupent le troisième échelon au classement général de la LNH, mais ça les laisse quand même en deuxième place dans la section Métropolitaine, derrière les Capitals de Washington, l'équipe de l'heure dans la ligue.

L'entraîneur-chef Mike Sullivan s'est dit encouragé par les progrès de Malkin mais selon lui, l'équipe doit d'abord voir comment il va réagir lorsqu'il pourra être la cible de contacts.

«Il m'a dit qu'il se sentait très bien», a noté Sullivan.

Les Penguins ont été touchés par plusieurs blessures dernièrement. Lundi, l'attaquant Carl Hagelin a dû s'absenter de l'entraînement après qu'il ait passé par le protocole lié aux commotions cérébrales. Hagelin a été atteint à la tête par Alexander Steen, des Blues de St. Louis, lors du match de samedi, remporté 4-1 par les Penguins.