Une défaite dure pour le moral

Des partisans sont sortis du centre Léonard-Grondin découragés samedi en se demandant ce que les Inouk devront faire pour finalement venir à bout des joueurs de Pierre Petroni. Le revers serré de 4-3 subi il y a deux semaines en avait encouragé plusieurs, mais la défaite du week-end, décisive celle-là, a fait mal au moral.

Les Inouk sont zéro en cinq face au Collège Français cette saison, mais ils avaient aussi perdu en quatre matchs d'affilée en finale le printemps dernier contre la même équipe. En tout, ils ont encaissé neuf revers de suite contre Longueuil. C'est énorme.

Une dizaine de joueurs de l'édition actuelle des Inouk ont vécu la dernière finale de la Coupe Napa. Et il est clair qu'ils commencent à se poser des questions.

Dans l'édition de lundi de La Voix de l'Est, Patrick Gosselin a mentionné au collègue Jonathan Gagnon que «c'est sûr qu'on veut battre Longueuil, mais de là à dire que ça pèse dans le vestiaire, je n'irais pas jusque-là».

Les propos de Gosselin sont de bonne guerre. Mais il est évident que l'entraîneur ne sait plus trop quoi dire pour expliquer les insuccès de son équipe face au Collège Français.

Le problème, c'est que les Inouk n'auront pas le choix de vaincre le Collège Français s'ils veulent accéder au tournoi de la Coupe Fred-Page, ce qui, rappelons-le, est leur objectif. À moins, bien sûr, que Longueuil glisse sur une peau de banane au début des séries, ce qui serait très étonnant.

Le directeur général Patrice Bosch a fait l'acquisition des Joël Caron, Antoine Arsenault et Samuel Pitre dans le but très précis de permettre à son équipe de vaincre le Collège Français, les Cobras de Terrebonne et l'Arctic de Saint-Léonard, les trois meilleures formations de la Ligue de hockey junior AAA du Québec, des clubs contre lesquels les Inouk n'ont toujours pas savouré la victoire cette saison. Et depuis, ils ont perdu deux autres fois face à Longueuil.

Les Inouk n'ont plus que sept matchs à disputer au calendrier régulier. Ils ont encore un rendez-vous avec le Collège Français et deux avec l'Arctic, les trois fois sur la route. Question de faire véritablement le plein de confiance avant le début des séries, ils sont condamnés à remporter une couple de ces matchs.

C'est bien beau d'infliger de belles corrections aux Forts de Chambly et aux Mustangs de Vaudreuil-Dorion, mais ce ne sont pas contre ces équipes que les Inouk vont remporter la coupe.