Braves: deux matchs nuls pour clore la saison

« Tout est dans la manière. On a mal joué. On a peut-être connu une bonne période durant tout le week-end », estime le grand patron des Braves, Jean-Charles Lajoie.

Sur la route samedi soir, Farnham a d'abord échappé deux avances (dont une de 3-0) contre les Monarques de Mirabel-Blainville.

Le National de Lorraine-Rosemère était ensuite de passage à l'aréna Madeleine-Auclair dimanche après-midi. Jonathan Cloutier a marqué en fin de troisième période pour forcer la tenue de la prolongation. Le surtemps n'a toutefois pas fait de maîtres.

Dominant aisément le classement de la Ligue de hockey junior AA Laurentides-Lanaudière, les Braves étaient assurés d'être sacrés champions depuis deux semaines.

Jean-Charles Lajoie estime d'ailleurs que ses joueurs ont levé le pied ce week-end.

« La nature humaine étant ce qu'elle est, c'est sûr que ça a joué. On est redoutés, on est attendus, on est l'équipe à battre à travers la ligue. On va devoir apprendre à vivre avec ça. »

Plusieurs joueurs ont néanmoins profité des deux derniers matchs afin de gonfler leurs statistiques. Avec une récolte de trois buts et une mention d'aide, Cloutier a notamment atteint le plateau des 40 filets. À moins de circonstances exceptionnelles, l'ailier droit devrait d'ailleurs remporter le championnat des pointeurs du circuit.

Samuel Deslandes (un but, deux passes) et Gabriel Maheu (trois passes) ont également bien fait ce week-end.

Une demi-douzaine de matchs réguliers restent à être disputés dans la Ligue de hockey junior AA Laurentides-Lanaudière. Il faudrait donc attendre tard dimanche prochain afin de connaître l'adversaire des Braves au premier tour des séries éliminatoires.