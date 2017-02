Une vraie partie de plaisir!

(Granby) Dans l'édition de vendredi de La Voix de l'Est, Patrick Gosselin affirmait craindre que ses joueurs aient la tête au match qu'ils disputeront face au Collège Français lors de leur rendez-vous avec les Forts. Il faut croire que l'entraîneur a bien préparé ses hommes puisque les Inouk ont plus que facilement défait les visiteurs de Chambly 9-1, en soirée, au centre sportif Léonard-Grondin.

Il y a peu à raconter au sujet de ce match, sinon que les Inouk ont totalement dominé les Forts dans toutes les facettes du jeu. Les locaux ont patiné comme ils en sont capables, ils ont contrôlé la rondelle et ils ont joué avec hargne.

« C'est difficile d'être plus satisfait que ça, a expliqué Gosselin. Je ne sais pas, peut-être que les Forts ont laissé beaucoup d'énergie dans leur match face à Vaudreuil-Dorion (jeudi), mais il n'en demeure pas moins qu'on a joué de l'excellent hockey. Vraiment, je suis très content. »

Joël Caron a offert une autre superbe performance, lui qui a amassé cinq points dont deux buts. Il compte maintenant 47 filets à sa fiche.

« On s'est dit qu'il fallait penser aux Forts avant de penser au Collège Français et c'est ce qu'on a fait, a expliqué le meilleur marqueur de la Ligue de hockey junior AAA. On a suivi le plan de match et ça a payé. Là, on peut se concentrer sur Longueuil. »

Maxime Borduas a aussi gonflé ses statistiques personnelles en récoltant deux buts (il en a maintenant 27) et deux passes. Antoine Arseneault, avec deux, Joachim Vachon, Vincent Ouellet-Beaudry et William Leblanc ont complété.

Vachon, Gabriel Chicoine et Nicolas Nadeau ont tous amassé trois points.

On pense rarement à s'attarder au travail du gardien dans une victoire aussi décisive, mais soulignons que Nathan Ward-Raymond a effectué quelques gros arrêts devant son filet. Il a bloqué un total de 32 rondelles et a perdu son jeu blanc à moins de deux minutes de la fin de la troisième période.

Malade, le capitaine Marc-André Gauthier a passé un tour, au même titre que Laurent Minville, toujours blessé. Croisé après le match, Gauthier a toutefois promis qu'il affrontera le Collège Français, samedi après-midi.

En l'emportant face aux Forts, les Inouk ont rejoint l'Arctic de Saint-Léonard (qui a perdu contre Terrebonne) au troisième rang du classement général de la LHJAAAQ. Les deux équipes ont 60 points après 41 matchs.