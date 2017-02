Les sports en rafale

Il a éprouvé des spasmes au bas du dos en soirée, jeudi, après le repas selon ce qu'a affirmé son gérant, Mark Steinberg. Il a subi des traitements pendant plus de trois heures, vendredi matin, mais le mal a persisté. Steinberg a précisé que Woods était incapable d'effectuer une rotation complète dans son élan de golf.

Martin Kaymer et Rafael Cabrera-Bello se trouvaient tous deux à -4 après avoir remis des cartes identiques de 69, trois coups sous la normale, à l'issue de la deuxième ronde. George Coetzee affichait toutefois un pointage cumulatif de -9 après avoir disputé huit trous. Meneur à l'issue du premier parcours, Sergio Garcia se trouvait quant à lui à -8.

Le 48e Tournoi de hockey midget d'Acton Vale bat son plein depuis le début de la semaine et pas moins de 22 matchs sont à l'horaire ce week-end au centre sportif de l'endroit.

Les amateurs de hockey d'Acton auront notamment l'occasion d'encourager les Valois, dans la classe B, et les Lions, dans la classe A, samedi soir. Samedi comme dimanche, l'action débute à 8 h. Dans les classes BB, A et B, les trois catégories au programme cette année, les finales auront lieu le dimanche 12 février. La Voix de l'Est