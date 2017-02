L'escrimeur Christopher Rudolph rêve aux Olympiques

Le Cowansvillois Christopher Rudolph monte les échelons à un rythme impressionnant. Après avoir quitté l'Ontario pour s'entraîner et étudier à Sherbrooke, le jeune athlète de 20 ans intégrera l'équipe canadienne d'escrime. Son but ? Participer aux Jeux olympiques en 2020 ou 2024.

« C'est une excellente nouvelle, car Christopher est venu à Sherbrooke pour améliorer ses performances en escrime et ses résultats des trois dernières années démontrent une belle progression surtout sur la scène nationale où il est devenu le meilleur », a mentionné Daniel Coulombe, entraineur au club Escrime pentathlon moderne Sherbrooke.

Après avoir obtenu une bourse de 4000 $ récemment grâce au programme Quest For Gold, Rudolph prendra part au championnat du monde junior, au championnat panaméricain, au championnat du Canada et aux Provinciaux, qui auront lieu à Sherbrooke les 3 et 4 juin.

Depuis l'âge de 13 ans, Rudolph pratique la natation, l'escrime, le saut équestre, la course et le tir au pistolet laser.