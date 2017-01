Courses sur glace du lac Roxton: «Ça augure bien»

« Je suis optimiste de nature et je me dis que ça ne peut pas être pire que l'an dernier, a expliqué le promoteur Bérard lors d'une conférence de presse tenue directement sur le lac. Il y a un an, c'était très doux, il y avait plein d'eau sur le lac et ça a découragé un paquet d'amateurs. Mais là, on a un bon 15 pouces de glace et on annonce des températures variant entre moins 5 et moins 10 au cours des jours précédents l'événement. Autrement dit, ça regarde bien. »

Après une éclipse de quelques années, les courses sur glace sont revenues sur le lac Roxton il y a deux ans grâce aux efforts déployés par Bérard. Près de 2000 personnes s'étaient déplacées en 2015, mais le chiffre d'assistance a chuté à quelque 700 amateurs l'an dernier.

« Le bassin d'amateurs de courses sur glace dans la région est là. Les sports motorisés, ça marche ici. Il faut juste que la météo soit avec nous. »

Bérard a avoué qu'il aurait remis à plus tard l'édition de l'an dernier s'il avait pu. Ce qu'il pourra toutefois faire cette année.

« L'événement a été avancé de quelques semaines, ce qui nous donne une certaine latitude. Si jamais Dame Nature nous joue encore des tours, on pourra remettre le tout au début mars. »

Les courses du lac Roxton font encore partie du circuit Eskape Québec, aussi dirigé par Bérard, de Roxton Pond. Le calendrier saisonnier débute d'ailleurs en fin de semaine avec des épreuves prévues à Lavaltrie. Valcourt, dans le cadre du Grand Prix, Berthierville et Beauharnois sont les autres étapes du circuit.

Des autos, des motos et des VTT

Encore cette année, les motos, les autos et les véhicules tout-terrain (VTT) prendront d'assaut le lac Roxton. Bérard lui-même s'est acheté une voiture avec laquelle il va courir.

« On a eu de la difficulté à avoir des autos au début, mais l'engouement est maintenant là, a repris le promoteur. La majorité des gens viennent voir les motos, mais il y a de l'intérêt pour les autos et les VTT aussi. »

Le circuit a été redessiné. Présent à la conférence de presse, le pilote Claude Bernier, de Roxton Pond, a parlé d'un circuit « pas facile et très technique à certains endroits ». « On va s'amuser ! », a-t-il dit.

Même si la liste des participants n'est pas complète, plusieurs pilotes locaux ont confirmé leur présence. Karl Daigle et Samuel Bérard, aussi promoteurs de l'événement, seront notamment de la partie.

Le comédien Jeff Boudreault, un grand amateur de sports motorisés, est le porte-parole du rendez-vous de cette année.