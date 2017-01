Les Inouk viennent à bout du Titan

La Voix de l'Est

Les Granbyens ont échappé l'avance à trois reprises avant de finalement être libérés pour de bon.

Alors que la marque était de 4-4 en fin de troisième période, Vincent Ouellet-Beaudry a fait la différence avec son 18e but de la saison. Gabriel Tremblay a récolté une passe sur la séquence.

Le gardien Alexandre Carle a bien fait devant le filet des Inouk, bloquant 36 des 40 rondelles dirigées vers lui. À l'autre bout de la patinoire, Jean-Félix Bussières et William D'Astous ont combiné leurs efforts pour réaliser 42 arrêts.

Philip Sardinha, Gabriel Chicoine et Tremblay ont marqué pour Granby en première période. Sardinha a inscrit l'autre but des visiteurs au début du troisième engagement. Édouard Michaud et Maxime Borduas ont amassé deux mentions d'aide chacun.

Quatre marqueurs différents ont trouvé le fond du filet pour le Titan.

Notons que les hommes de Patrick Gosselin sont toujours invaincus en cinq matchs contre Princeville cette saison.

Les Inouk retrouveront leurs partisans samedi après-midi, alors que les Mustangs de Vaudreuil-Dorion seront de passage au centre sportif Léonard-Grondin.