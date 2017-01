Les Braves sacrés champions

La Voix de l'Est

Avec trois semaines à faire au calendrier, l'avance des Braves est désormais insurmontable pour leurs plus proches poursuivants, les Draveurs de Trois-Rivières. Les Trifluviens ont encaissé deux défaites ce week-end.

« C'est un deuxième championnat en autant de saisons, souligne le directeur général Jean-Charles Lajoie. Il y a trois ans, quand on a gagné la coupe Dodge, on se faisait une spécialité de remporter des bannières (de champions). Et c'est ce qu'on est en train de refaire. »

Dimanche, face aux Monarques, le tournant du match est survenu en début de troisième période. Avec un pointage de 1-1, Farnham devait se défendre à cours d'un homme pendant 1 min 30.

Après un bel arrêt du gardien Charles-Olivier Lajoie, Charles Bilodeau a traversé la patinoire pour marquer son deuxième but du match.

Le dangereux premier trio des Braves a ensuite fait des ravages. Jonathan Cloutier et Samuel Deslandes ont eux aussi inscrit des doublés aux dépens de Raphaël Blais.

« Durant deux périodes, on a fait face à un gardien dans une forme époustouflante. Il a été sensationnel en deuxième. Mais après avoir cédé une fois (au début du troisième vingt), ça s'est mis à débouler », raconte Jean-Charles Lajoie.

Vincent Desroches et Jérôme Coupal ont aussi mis l'épaule à la roue avec deux mentions d'aide chacun.

Un défi différent attend les Braves le week-end prochain, alors qu'ils prendront part au tournoi de Montréal-Nord. Ils tenteront assurément de répéter les exploits qui leur ont permis d'être couronnés à Boisbriand, au début du mois de janvier.