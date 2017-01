Tournoi midget d'Acton Vale: « Il faut qu'on se démarque »

L'organisation tentant chaque année d'innover, elle a décidé cette fois-ci de tenir deux ouvertures officielles, annonce Annie Desgranges, présidente du tournoi.

« On veut donner la chance à nos deux équipes locales, les Lions midget A et les Valois midget B, de connaître leur ouverture officielle, explique-t-elle en entrevue avec La Voix de l'Est. Il y aura deux tapis rouges et on va avoir un groupe de musiciens dans une salle après le dernier match. On invite les gens à venir nous rejoindre. »

Les inscriptions se sont bien déroulées pour ce tournoi qui, comme d'autres, subit les contrecoups de la concurrence accrue. Contrairement à l'an dernier, le Tournoi provincial d'Acton Vale n'a pas réussi à attirer des équipes de catégorie AA.

« Il y a de moins en moins d'équipes, remarque Mme Desgranges. On se bat contre d'autres régions. Les équipes ne participent pas à dix tournois. Même si on leur donne plus de choix, elles n'en font pas plus. Il faut qu'on se démarque. Il y a de moins en moins d'équipes double lettre parce que le sport-études prend de l'ampleur. Les jeunes vont plus vers ça. Eux ne peuvent pas participer à nos tournois parce qu'ils ne font pas partie d'Hockey Québec, qui ne veut pas que le sport-études participe. »

93 matchs au total

Le tournoi d'Acton Vale tente donc de se démarquer en garantissant trois matchs à chacune des 48 équipes. Avec les quarts de finale, les demi-finales et les finales, cela signifie 93 matchs en deux semaines.

Les joueurs qui complètent un tour du chapeau reçoivent aussi un chapeau avec le logo du tournoi et la mention « tour du chapeau » brodée sur celui-ci.

« C'est toujours toute l'équipe qui fait le travail durant un match, mais quand un joueur se démarque, on lui réserve une petite attention. Notre comité et nos bénévoles sont solides et c'est ce qui fait notre réputation. On s'occupe bien d'eux autres. Les gens remarquent ces petites attentions et c'est pour ça qu'ils reviennent. »

Plutôt que le midget AA, le tournoi reçoit donc huit équipes BB qui s'ajoutent au programme midget A et midget B. Des équipes de partout, notamment de Québec, de Hull et de Val-Bélair seront au rendez-vous.

Il s'agit d'une des bonnes années de l'organisation, assure Mme Desgranges.

Tout le monde est invité à venir assister aux matchs, dont l'horaire sera bientôt disponible en ligne. L'entrée est gratuite. Pour assister aux deux matchs d'ouvertures, il faudra être dans les gradins le 30 janvier à 19 h pour voir les Valois affronter les Maskas de Saint-Hyacinthe, dans le Midget B, et à 20 h 30 pour le match des Lions midget A aussi contre les Maskas.