Luc Brodeur-Jourdain sous contrat avec les Alouettes

L'équipe a annoncé la nouvelle mercredi.

Brodeur-Jourdain enfilera l'uniforme des Alouettes en 2017 pour une neuvième saison consécutive, lui qui est avec l'équipe depuis ses débuts chez les professionnels.

Le gentil géant de six pieds trois pouces et 326 livres a passé sa carrière à décortiquer les défenses adverses et à protéger les quarts de l'équipe.

Champion de deux finales de la Coupe Grey, Brodeur-Jourdain a été nommé au sein de l'équipe d'étoiles de la LCF en 2012 et de l'équipe d'étoiles de la section Est en 2012 et en 2014. Il a également été élu le joueur canadien par excellence des Alouettes en 2015.

L'athlète de 33 ans a pris part à 12 rencontres en 2016, lui qui avait vu sa saison 2015 prendre fin abruptement à la suite d'une blessure à un genou.

En huit saisons avec la formation montréalaise, il a disputé 136 rencontres de saison régulière, dont 106 comme partant. Il a également effectué six départs en matchs éliminatoires.

«La signature de Luc vient immédiatement stabiliser notre ligne offensive pour la saison prochaine. Il possède toutes les caractéristiques que nous recherchons chez un joueur, soit sa soif de victoire et son intelligence sur le terrain, a commenté le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, par le biais d'un communiqué. Luc a définitivement les succès de l'équipe à coeur et nous avons le sentiment d'être une meilleure équipe en retenant ses services.»