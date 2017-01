Les Panthères B s'amusent au tournoi national pee-wee de Waterloo

Ses coéquipiers Jeffrey Pontbriand (deux buts, une aide), Gabriel Dumoulin (un but, quatre aides) et Yoan de La Chevrotière (deux buts, deux aides) ont connu un fort match. Dylann Vallée Laforest et Gabriel Vincent ont enfilé l'aiguille pour les Maroons. Dans la même catégorie, les Bombardiers de Valcourt/Waterloo se sont bien repris après avoir perdu lundi face aux Cobras de Granby, l'emportant cette fois 3-2 face au Desjardins de Farnham. Maxym Asselin-Tremblay, Louis-Félix Dufresne et Mylo Beauchesne ont marqué dans la victoire. Frédéric Arès-Voghell et Anthony Cadieux-Brais ont uni leurs forces en trouvant le fond du filet en troisième période, mais ça n'a pas été suffisant pour Farnham.