Les Bombardiers et les Valois couronnés

Du côté de Valcourt, les Bombardiers ont été malmenés 7-0 par les Frontaliers de Coaticook lors de la finale bantam A. Frédéric Blanchard et Joshua Fréchette ont terminé la rencontre avec deux buts et une passe. Au niveau midget A, le Hockey Experts de Sherbrooke a défait les Lynx de Haute-Beauce 3-2 en prolongation. Dans le B, un but de Nicolas Lépine a permis aux Valois d'Acton Vale de battre Sherbrooke par la marque de 2-1. La Voix l'Est

Les Braves de Farnham ont signé deux nouvelles victoires écrasantes ce week-end. « C'étaient deux matchs à sens unique, commente Jean-Charles Lajoie, directeur général et entraîneur-chef des Braves. Samedi, à Rosemère, on s'est emparé rapidement d'une avance très confortable, ensuite on a eu de la misère à gérer ça, on s'est assis sur nos talons. »

Le National de Lorraine-Rosemère en a profité pour attaquer. La marque s'est arrêtée à 10-5 en faveur des visiteurs. Samuel Deslandes a réalisé un tour du chapeau, tandis que Maxym Blanchard, Charles Bilodeau et Alexis Duclos ont marqué chacun à deux reprises. Xavier Brodeur a complété le pointage. « On a une défaite depuis le 2 octobre et c'est Rosemère qui nous l'avait infligée. Les gars n'entendaient pas à rire. »

Dimanche, Farnham recevait les Chevaliers de Lachenaie, que les Braves ont battus 7-2. Deslandes et Justin Racine ont fait briller la lumière rouge à deux reprises. Gabriel Maheu, Cédrick Cloutier et Jonathan Cloutier ont aussi marqué. « On se prépare pour Mirabel, qu'on reçoit la semaine prochaine. C'est notre principal rival de section. On va être prêts », promet Jean-Charles Lajoie. Cynthia Laflamme