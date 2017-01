Les Maroons dominent en vain

La Voix de l'Est

« On n'a pas joué un mauvais match. On a eu beaucoup d'occasions », souligne l'entraîneur-chef des Maroons, Michel Deschamps.

« Ils ont obtenu une grosse performance de leur gardien (Kevin Ladouceur, qui a réalisé 35 arrêts). Mais on a aussi raté des filets ouverts, et c'est ce qui a fait mal. »

Bien que les Waterlois aient dominé 38-28 au chapitre des lancers dans cette partie, le pointage était toujours de 3-3 en milieu de troisième période.

Alimenté par Jordan Bernier et Alexandre Carignan (la première étoile avec une récolte de trois points), Cody Linteau a ensuite déjoué le gardien Olivier Laliberté pour briser l'impasse. Alexandre Durette a plus tard inscrit le but d'assurance dans une cage laissée déserte.

Les attaquants Marc-Olivier Brouillard, Maxime Guyon et Michael Tessier ont trouvé le fond du filet pour les Maroons.

Notons que deux bagarres ont éclaté dès l'amorce de la rencontre. Johnny Vidal Mateus a jeté les gants contre Colin Rice, puis Maxime Harnois a affronté Pierre-Luc Pinard. Le scénario s'est répété dans les premières secondes du second vingt, alors que Christopher Saurette s'est mesuré à Rémi Matarewicz.

« Ça a été un bon spectacle. Les trois combats ont tourné en notre faveur », estime Michel Deschamps.

Lutte serrée

Les Maroons complèteront leur calendrier régulier avec des visites à Saint-Léonard-d'Aston­ et à Windsor le week-end prochain.

Le classement de la Ligue de hockey senior A de la Mauricie étant particulièrement serré, l'équipe peut aussi bien terminer troisième qu'être reléguée au neuvième rang.